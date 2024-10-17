Королев и Шарипзянов подрались в матче «Авангард» — «Спартак»

Защитник «Спартака» Вениамин Королев и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подрались в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Омске.

В одном из эпизодов в середине первого периода игрок красно-белых вступил в контакт с форвардом омского клуба Ридом Буше, после чего получил толчок от Шарипзянова. После драки у игрока омичей остался синяк под левым глазом.

Королев и Шарипзянов получили по пять минут штрафа, а игрок хозяев вдобавок — еще две минуты за блокировку.