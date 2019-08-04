Защитник Дмитрий Коробов стал игроком "Амура", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний защитник выступал в КХЛ за "Атлант", "Спартак", минское "Динамо" и "Торпедо", где играл в прошлом сезоне (39 матчей, 1+7 очков). Всего Коробов провел 304 матча в КХЛ и набрал 66 очков (11+55), показатель полезности "5".

Также он выступал на восьми чемпионатах мира в составе сборной Белоруссии.

КХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков