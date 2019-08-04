Защитник Дмитрий Коробов стал игроком "Амура", сообщает официальный сайт клуба.
30-летний защитник выступал в КХЛ за "Атлант", "Спартак", минское "Динамо" и "Торпедо", где играл в прошлом сезоне (39 матчей, 1+7 очков). Всего Коробов провел 304 матча в КХЛ и набрал 66 очков (11+55), показатель полезности "5".
Также он выступал на восьми чемпионатах мира в составе сборной Белоруссии.
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http://hcamur.ru/news/amur/dmitriy-korobov-popolnil-ryady-amura.html
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