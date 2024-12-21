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Сегодня, 13:36

Коробкин — о победе над «Салаватом»: «Игра получилась уровня плей-офф»

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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал, что для него «Уральская классика» и вспомнил вчерашний матч против «Салавата Юлаева» (4:2).

— Уже три года Егор Яковлев организовывает «Уральскую классику», конечно, хочется принять участие, — сказал Коробкин. — Крутое мероприятие, крутое событие, согласился, конечно же, сразу.

— Что для вас «Уральская классика»?

— Что-то такое антуражное, отсылка в детство, когда на катке играли в хоккей детьми. Крутое событие для ребят, детей, думаю, что получится, очень положительный результат и эмоции на всю жизнь. Очень классное мероприятие.

— После вчерашнего матча еще настроение поднялось?

— Конечно, всегда приятно выигрывать. После победы настроение всегда лучше.

— Что можете сказать про вчерашнюю игру?

— Игра получилась уровня плей-офф, поддержка болельщиков была колоссальная, что с одной стороны, что с другой. Очень накалистый матч, здорово, что получилось выиграть. Неважно провели первый период, но смогли переломить ход игры и забить свои голы.

— Расскажите про свой гол.

— Контратака, хороший пас, добивание и все. Все просто.

«Металлург» (44 очка) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 38 матчей. «Салават Юлаев» (48) остается вторым на «Востоке» после 35 игр.

София Митченкова

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
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