Коробкин — о победе над «Салаватом»: «Игра получилась уровня плей-офф»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал, что для него «Уральская классика» и вспомнил вчерашний матч против «Салавата Юлаева» (4:2).

— Уже три года Егор Яковлев организовывает «Уральскую классику», конечно, хочется принять участие, — сказал Коробкин. — Крутое мероприятие, крутое событие, согласился, конечно же, сразу.

— Что для вас «Уральская классика»?

— Что-то такое антуражное, отсылка в детство, когда на катке играли в хоккей детьми. Крутое событие для ребят, детей, думаю, что получится, очень положительный результат и эмоции на всю жизнь. Очень классное мероприятие.

— После вчерашнего матча еще настроение поднялось?

— Конечно, всегда приятно выигрывать. После победы настроение всегда лучше.

— Что можете сказать про вчерашнюю игру?

— Игра получилась уровня плей-офф, поддержка болельщиков была колоссальная, что с одной стороны, что с другой. Очень накалистый матч, здорово, что получилось выиграть. Неважно провели первый период, но смогли переломить ход игры и забить свои голы.

— Расскажите про свой гол.

— Контратака, хороший пас, добивание и все. Все просто.

«Металлург» (44 очка) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 38 матчей. «Салават Юлаев» (48) остается вторым на «Востоке» после 35 игр.

София Митченкова