Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье после поражения от «Сочи» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, информирует официальный сайт казанцев.

— Стараюсь делать все, чтобы помочь команде, — приводит слова Кормье пресс-служба казанцев. — У «Ак Барса» было много моментов? Да, и я не попал в пустые ворота. Это, конечно, расстраивает, но вряд ли всем стоит убиваться из-за такого результата. По-моему, это только второе домашнее поражение в сезоне. Да, это отстой, довольным тут не будешь. Нужно улучшать игру в большинстве — больше бросать, использовать все это время с преимуществом в игрока. И мы стараемся это делать, но так всегда бывает — упустил свой момент, соперник тут же забивает. Так и получилось сегодня.

Конечно, расстройство, но нужно оставить этот матч позади, завтра приехать на стадион собранным и работать еще больше.

— Что почувствовали, когда шайба перепрыгнула вашу клюшку на пятаке?

— Честно? «Вот дерьмо». Я еще повтор посмотрел, оправданий нет — я должен был забивать. Но нужно играть дальше в таких случаях. Вообще я о своих собственных голах не очень переживаю, вот за партнеров обидно, что мы проиграли, за всю команду, этот гол помог бы нам выиграть. Думаю, мы бы в итоге победили 1:0.

«Сочи» переиграл «Ак Барс», прервав семиматчевую победную серию казанцев