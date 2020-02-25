Кормье и Грабовского дисквалифицировали на один матч
09:08
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на один матч тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского и подвергнуть его денежному штрафу, об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Также за повторную драку в сезоне Патрис Кормье пропустит ближайший матч, а защитнику «Нефтехимика» Алексею Волгину наказание в виде денежного штрафа осталось без изменений.
Патрис Кормье (@hcakbars) и Михаил Грабовский (@hcdinamoby) дисквалифицированы на один матчhttps://t.co/XMq2VbZtdz— KHL Media (@khlmediateam) February 25, 2020
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