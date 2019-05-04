Форварды Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин подписали контракты с "Ак Барсом".

Соглашение обоих хоккеистов, выступавших в прошлом сезоне КХЛ за "Барыс", рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

– Кормье – мобильный центрфорвард с опытом выступления в КХЛ, умеющий выступать на позиции лидера, - цитирует генерального менеджера "Ак Барса" Рафика Якубова официальный сайт клуба. – Вместе с командой он ровно провел весь прошлый сезон, после второго места в Восточной конференции вышел во второй раунд плей-офф. При этом набрал 44 очка, много забивал, регулярно играл в большинстве, активно работал под воротами. Мы рассчитываем, что у канадца получится заиграть в связке с соотечественником Джастином Азеведо и создать боевое звено для "Ак Барса".

– Фрэттин – забивающий праворукий форвард, умеющий играть на обоих флангах. Нападающий забил 26 голов в прошлом сезоне, поэтому мы считаем, что он усилит нашу атакующую линию и позволит команде разнообразить игру в большинстве. "Ак Барс" рассчитывает на Фрэттина как на лидера нападения.

В сезоне 2018/19 КХЛ Кормье провел 67 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка. На счету Фрэттина 64 матча и 50 (26+22) баллов за результативность.