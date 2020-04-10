Кормье хочет остаться в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье заявил, что надеется продлить контракт с казанским клубом на следующий сезон.

— Я бы хотел остаться, но пока не могу вдаваться в детали переговоров. Надеюсь, все сложится хорошо, и я еще помогу «Ак Барсу», — цитирует Кормье РИА «Новости». — Очевидно, я хотел сыграть результативнее в прошедшем сезоне, больше забить. В чем причина? Сейчас можно сказать что угодно. Могу, например, обвинить Азеведо, верно? Это шутка. На самом деле у нас в этом сезоне не очень получалось в большинстве. Иногда наша спецбригада даже пропускала больше, чем забивала.

Кормье набрал 24 очка (11+13) в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20. Контракт канадского форварда с «Ак Барсом» рассчитан до конца апреля 2020 года.