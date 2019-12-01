Кормье, Азеведо и Петров не сыграют с «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о потерях в команде в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».

— На раскатке не было Патриса Кормье. Он отсутствовал из-за проблем со здоровьем или с реализацией моментов в прошлой игре?

— Нет-нет, конечно, со здоровьем это связано. Нет Патриса, нет Джастина Азеведо, нет Кирилла Петрова, нет Фисенко. Они готовятся, но участвовать в игре сегодня не будут, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— С вратарем на сегодня уже определились?

— У нас все определено, конечно. В воротах будет играть вратарь

— В «Динамо» играют лучшие бомбардиры чемпионата Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. Как остановить их и противостоять всей команде соперника?

— Во-первых, нужно кататься везде, играть плотно с этими ребятами — Шипачевым и Яшкиным, Тарасов еще: у них хорошая тройка. Не давать пространства, везде играть плотно. «Динамо» — хорошая команда, очень быстрая, с хорошей реализацией большинства, и в меньшинстве они очень агрессивно играют. Поэтому сегодня будет тяжелая и очень интересная игра. Не зря эта команда входит в топ-3 Запада. Будет хороший напряженный матч, мы к нему готовимся.

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