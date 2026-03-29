Корешков — об 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков подвел итоги четвертого матча серии против «Ак Барса» (2:3 2ОТ) в первом раунде Кубка Гагарина-2026.

— Закончилось очередное сражение. Можно долго рассуждать о наших незасчитанных шайбах. Но уже как есть. Судейские решения я не могу обсуждать. В целом играли хорошо. Все было рядышком. Были штанги... Опять фарт где-то не на нашей стороне. Готовимся к следующим матчам и сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск, — цитирует Корешкова пресс-служба «Трактора»

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 3-1 и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Казани во вторник, 31 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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