Корешков назначен главным тренером «Трактора»

«Трактор» объявил о назначении Евгения Корешкова на пост главного тренера клуба.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее о назначении сообщал «СЭ».

Корешков вошел в тренерский штаб челябинцев в конце ноября, он стал ассистентом Рафаэля Рише, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру, возглавлявшего команду с мая 2024 года. Рише покинул «Трактор» 8 декабря.

После 36 матчей челябинский клуб с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.