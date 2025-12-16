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Корешков назначен главным тренером «Трактора»

Сергей Ярошенко
Евгений Корешков.
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» объявил о назначении Евгения Корешкова на пост главного тренера клуба.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее о назначении сообщал «СЭ».

Корешков вошел в тренерский штаб челябинцев в конце ноября, он стал ассистентом Рафаэля Рише, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру, возглавлявшего команду с мая 2024 года. Рише покинул «Трактор» 8 декабря.

После 36 матчей челябинский клуб с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Евгений Корешков.Мозговой центр Федорова и Ротенберга. Евгений Корешков — новый главный тренер «Трактора»

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ХК Трактор
Евгений Корешков
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