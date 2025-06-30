Корбит перешел в «Салават Юлаев» в результате обмена со «Спартаком»

Нападающий Прохор Корбит продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает пресс-служба команды.

Уфимский клуб произвел обмен со «Спартаком», в результате которого получил Корбита, а красно-белые — форварда Данила Кочурова.

Контракт «Салавата» с Корбитом рассчитан на один год. В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал в ВХЛ и провел пять матчей за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.