30 июня, 13:46

Корбит перешел в «Салават Юлаев» в результате обмена со «Спартаком»

Алина Савинова

Нападающий Прохор Корбит продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает пресс-служба команды.

Уфимский клуб произвел обмен со «Спартаком», в результате которого получил Корбита, а красно-белые — форварда Данила Кочурова.

Контракт «Салавата» с Корбитом рассчитан на один год. В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал в ВХЛ и провел пять матчей за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.

Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов , Александр Волков, Роман Ротенберг.Мощная селекция «Авангарда», ноль новичков СКА. Таблица переходов КХЛ

Источник: https://t.me/hcsu61/31357
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
