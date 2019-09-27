Корбан Найт: «Очень хорошо, что выиграли у «Трактора» оба матча»

Нападающий «Барыса» Корбан Найт стал автором победного гола в матче с «Трактором» (2:1).

— Хороший матч и важно, что он закончился для нас победой, — цитирует Найта официальный сайт КХЛ. — «Трактор» — сильный соперник, который хорошо играет дома. Но мы сегодня очень сильно отработали, и вратарь сыграл выше всяких похвал. В третьем периоде мы забросили нужную шайбу и в итоге смогли выиграть весь матч.

Если говорить о том, как я забил победный гол, то для начала отмечу отличную игру Джесси Блэкера, который смог отвоевать шайбу и начал эту атаку. Потом Ииро Пакаринен нанес хороший бросок, а я уже наконец смог подправить шайбу в ворота.

Очень хорошо, что выиграли у «Трактора» оба матча. На прошлой неделе мы смогли победить его дома и поняли, что соперник жестко играет. Поэтому знали, что нас теперь ждет крайне тяжелый матч на выезде. Так что эта победа очень важна для нас.

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