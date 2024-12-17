Конюшков рассказал, что у него есть мысли попробовать свои силы в НХЛ

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков ответил на вопрос, хочет ли он попробовать свои силы в НХЛ.

«Есть мысли, но должно сойтись много факторов: моя готовность, заинтересованность «Монреаля». Если отвечать на конкретный вопрос, то, разумеется, да. Думаю, отправиться в лагерь развития «Канадиенс»? В первую очередь необходимо решить вопрос с документами. Если оформить их получится, хочется попробовать съездить туда следующим летом», — сказал Конюшков RT.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 21-летний Конюшков принял участие в 34 противостояниях, в которых набрал 8 баллов, 1 раз поразив ворота соперника и сделав 7 результативных передач.