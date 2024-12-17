Конюшков прокомментировал создание Telegram-канала о «Торпедо»

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о создании собственного Telegram-канала.

«Делать было нечего, вот и родилась мысль. Понимал, что большинство болельщиков не имеет возможности видеть жизнь команды изнутри: тренировки, беседы в раздевалке и так далее. Да и не каждый журналист получает подобную привилегию. Хотелось показать все. К тому же я и сам получал удовольствие», — сказал Конюшков RT.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 21-летний Конюшков принял участие в 34 противостояниях, в которых набрал восемь баллов, один раз поразив ворота соперника и сделав семь результативных передач.