Конус Challenge от "Нефтехимика". Видео

Официальный Твиттер "Нефтехимика" опубликовал видео, на котором хоккеисты забрасывают шайбы в конусы, поставленные тонким концом на лед.

Пресс-служба команды из Нижнекамска придумала название этому упражнению – "Конус Challenge".

– Сможешь сделать круче? Снимай на видео и выкладывай, – подписал видео в Твиттере "Нефтехимик".

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