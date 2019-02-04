Конус Challenge от "Нефтехимика". Видео

Официальный Твиттер "Нефтехимика" опубликовал видео, на котором хоккеисты забрасывают шайбы в конусы, поставленные тонким концом на лед.
Пресс-служба команды из Нижнекамска придумала название этому упражнению – "Конус Challenge".
– Сможешь сделать круче? Снимай на видео и выкладывай, – подписал видео в Твиттере "Нефтехимик".
Пока у нас наступила недельная пауза мы объявляем #КонусChallenge– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 4 февраля 2019 г.
Сможешь сделать круче? 😉 Снимай на видео и выкладывай 📹 pic.twitter.com/Dvddlue1mE
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