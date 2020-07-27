Контрольный матч между «Трактором» и «Металлургом» отменен
12:17
План предсезонной подготовки «Металлурга» остается неизменным в части сборов в Магнитогорске, а также проведения домашнего Мемориала Ивана Ромазана и участия в турнире в Казани, сообщает сайт «Магнитки».
Однако в любой момент расписание может быть скорректировано — так, например, 2 августа в Челябинске должна была состояться контрольная игра с «Трактором». Но сегодня было принято обоюдное решение не проводить данную встречу.
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