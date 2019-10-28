Контракт Смит-Пелли с «Куньлунем» рассчитан до конца нынешнего сезона

Как уже сообщал «СЭ», бывший нападающий «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли продолжит карьеру в «Куньлуне». 27-летний канадец заключил контракт с китайским клубом, сообщает Twitter «Ред Стар».

The Kunlun Red Star has signed a one-year contract with Devante Smith-Pelly. The winger has won the Stanley Cup champion with the Washington Capitals in 2018. #krs #redstarhockey pic.twitter.com/wqntNWmmmn — Kunlun Red Star (@KRSchina) October 28, 2019

В прошлом сезоне Смит-Пелли набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за «Вашингтон». В позапрошлом сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз». В победном плей-офф Смит-Пелли забросил семь шайб в 24 матчах.

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