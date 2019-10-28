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Контракт Смит-Пелли с «Куньлунем» рассчитан до конца нынешнего сезона

15:39
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Как уже сообщал «СЭ», бывший нападающий «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли продолжит карьеру в «Куньлуне». 27-летний канадец заключил контракт с китайским клубом, сообщает Twitter «Ред Стар».

В прошлом сезоне Смит-Пелли набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за «Вашингтон». В позапрошлом сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз». В победном плей-офф Смит-Пелли забросил семь шайб в 24 матчах.

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