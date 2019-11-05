КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Контракт Щербака с «Трактором» рассчитан до конца сезона

16:30
Теги:

«Трактор» объявил о подписании форварда Никиты Щербака. Как сообщает официальный сайт челябинского клуба, соглашение 23-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Этот регулярный чемпионат Щербак начинал в «Авангарде». Он набрал 6 (2+4) очка в 16 играх, после чего омский клуб разорвал с ним контракт.

В минувшем сезоне Щербак провел в НХЛ 8 матчей и забросил одну шайбу за «Лос-Анджелес». В АХЛ россиянин сыграл в 28 встречах за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков.

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23425

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир