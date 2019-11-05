Контракт Щербака с «Трактором» рассчитан до конца сезона

«Трактор» объявил о подписании форварда Никиты Щербака. Как сообщает официальный сайт челябинского клуба, соглашение 23-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Этот регулярный чемпионат Щербак начинал в «Авангарде». Он набрал 6 (2+4) очка в 16 играх, после чего омский клуб разорвал с ним контракт.

В минувшем сезоне Щербак провел в НХЛ 8 матчей и забросил одну шайбу за «Лос-Анджелес». В АХЛ россиянин сыграл в 28 встречах за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков.