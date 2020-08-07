Континентальная хоккейная лига презентовала календарь 13-го сезона

Стал известен календарь 13-го сезона континентальной хокккейной лиги, информирует официальный сайт КХЛ.

Календарь разработан группой специалистов КХЛ при участии врио вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Сергея Козлова и эксперта Владимира Жидкова.

Чемпионат стартует 2 сентября, в среду, матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона 2019/2020 — московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Первый этап продлится до 27 февраля, количество игровых дней — 142.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 — с командами своего дивизиона и еще 6-8 — с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.

В соответствии с международным календарем ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ-2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча Звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Структура первого этапа чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

— Сроки проведения первого этапа: начало 02.09.2020 — окончание 27.02.2021

— Евротуры: 02.11 — 09.11.2020 / 14.12 — 21.12.2020 / 08.02 — 15.02.2021

— 31.12.2020 — 02.01.2021 — Новогодняя пауза

— 23-24.01.2021 — Матч Звезд КХЛ-2021

Полный кадендарь КХЛ сезона-2020/2021