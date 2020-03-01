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КХЛ, плей-офф: расписание и результаты матчей

09:25
1 марта стартует плей-офф КХЛ. «Авангард» проведет серию с «Салаватом Юлаевым». Фото ХК «Авангард»
1 марта стартует плей-офф КХЛ. «Авангард» проведет серию с «Салаватом Юлаевым». Фото ХК «Авангард»

1 марта стартует плей-офф КХЛ. В первый игровой день болельщиков ждут по два противостояния в Западной и Восточной конференции.

КХЛ. Плей-офф
1/4 финала
Западная конференция

ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03

Восточная конференция

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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