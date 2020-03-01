КХЛ, плей-офф: расписание и результаты матчей
1 марта стартует плей-офф КХЛ. В первый игровой день болельщиков ждут по два противостояния в Западной и Восточной конференции.
КХЛ. Плей-офф
1/4 финала
Западная конференция
ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03
Восточная конференция
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)
Матчи: 1.03, 3.03, 5.03, 7.03
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск)
Матчи: 2.03, 4.03, 6.03, 8.03