Форвард Дмитрий Кагарлицкий, перешедший в «Динамо», рассказал, как он переживал попадание в запас СКА.

— Как-то вы произнесли: «Было время, когда я был тринадцатым нападающим, но четырнадцатым не был никогда».

— Да, было такое. Но ведь это правда.

— Получается так: вы были бомбардиром в другом клубе, вас приглашают за приличные деньги в команду и не дают играть. Я бы пошел к тренеру.

— Контакта с Алексеем Кудашовым никакого не было. Я старался встретиться, обсудить проблему, но понимания не нашел. Как-то был разговор секунд на 10-15, мне сказали, что я делаю вообще не то, что нужно. И на этом все.

— Как вы это переживали?

— Честно, иногда думал завершить карьеру. На эмоциях, когда успокаивался понимал, что этого делать нельзя. Но ситуация не устраивала. Да, у меня приличный контракт, но я всегда готов отрабатывать каждую копейку. Сидеть в запасе и наслаждаться большой зарплатой — это не для меня. Спасала семья, ребенок, друзья.

— Партнеры по СКА?

— Ребята меня поддерживали. Мы особенно сдружились на трибуне с Андреем Зубаревым, который установил рекорд питерского клуба по пропущенным матчам. Я на втором месте. Мне звонили мои друзья Вадим Шипачев, Александр Мерескин, Сергей Магарилов, Олег Яшин, Павел Чернов. Все находили какие-то слова, так что я держался.

— Вы пропустили 19 матчей подряд. Это огромный отрезок. Как объясняли, почему вы не едете, например, на выезд?

— Говорили, Дмитрий, у нас короткая поездка, нет смысла брать с собой, готовься дома. И я готовился. Тренировался, работал. Для меня история со СКА закончена. Я не хочу никого ругать, ни в чем не обвинять. Когда договаривался со СКА, был уверен, что проведу в клубе три сезона, но что-то пошло не так. (Алексей Шевченко).

Полностью интервью Дмитрия Кагарлицкого — здесь.