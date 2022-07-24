Константин Романов эмоционально прокомментировал уход Старченко из «Барыса»

Бывший нападающий «Барыса» Константин Романов в соцсетях прокомментировал уход из клуба форварда Романа Старченко.

«Я немного в **** от происходящего, как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной.

С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы такими игроками, как Старый, разбазариваетесь, а берете всякую мишуру», — написал Романов.

18 июля стало известно, что Роман Старченко продолжит карьеру в «Спартаке». Капитан сборной Казахстана играл за «Барыс» с момента вступления клуба в КХЛ. На его счету 740 матчей и 377 результативных действий. Он является вторым снайпером в истории клуба из Нур-Султана. Он провел 14 сезонов в команде.