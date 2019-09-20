Константин Окулов: «Забили свои голы, Сорокин подтащил»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвел итоги матча с «Адмиралом» (4:0).

— Хорошая игра, забили свои голы, Илья Сорокин подтащил, — цитирует Окулова официальный сайт КХЛ. - Так что получили удовольствие и порадовали своих болельщиков. Сейчас отдыхаем, скоро будем чаще играть.

В предсезонке мы провели первые матчи с «Адмиралом». Тогда только входили в игровой ритм. Сейчас была игра уже регулярного чемпионата. Было больше движения и у нас, и у них. Более интересная игра в этом плане получилась.

Следующий матч со СКА? Надо готовиться, это будет совсем новый день. Мы все прекрасно понимаем, какой будет эта встреча. Постараемся выиграть и порадовать болельщиков.

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