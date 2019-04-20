Константин Окулов: "После финала Кубка Гагарина больше всего хотелось поесть и лечь спать"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда" (3:2, 4-0) отметил, что счастлив и рад за команду. Армейцы впервые выиграли трофей.

- После матча только позитивные эмоции, очень тяжелое начало было, но хорошо, что переломили ход встречи и забросили свои шайбы, - приводит ТАСС слова Окулова. - Я очень счастлив и рад за нашу команду, всем спасибо, отличная игра.

Мы не ожидали, что сможем выиграть трофей за четыре игры, готовились к каждому отдельному матчу. Каждая встреча была новой, мы ни о чем другом не думали. Сейчас, наверное, больше всего хочется поесть и лечь спать.