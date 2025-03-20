Окулов: «Победная серия — это просто грамотная тренерская работа и сплоченность коллектива»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал победную серию омской команды в 12 матчей.

«Победная серия и вообще успешные наши результаты последних месяцев — это просто грамотная тренерская работа, сплоченность коллектива и выполнение единой мысли, единых действий на площадке, которые приводят к победным результатам. Когда ты даже где-то проигрываешь, но можешь исправить ошибки и найти способ отыграться, это тоже потом тебе будет в помощь в том же плей-офф. Главное — грамотно анализировать все свои игры: и проигранные, и победные», — цитируют «Известия» Окулова.

В декабре ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на нападающего Коула Кэсселса. 30-летний форвард провел 24 матча за омский клуб и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».