Окулов: «Победная серия — это просто грамотная тренерская работа и сплоченность коллектива»
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал победную серию омской команды в 12 матчей.
«Победная серия и вообще успешные наши результаты последних месяцев — это просто грамотная тренерская работа, сплоченность коллектива и выполнение единой мысли, единых действий на площадке, которые приводят к победным результатам. Когда ты даже где-то проигрываешь, но можешь исправить ошибки и найти способ отыграться, это тоже потом тебе будет в помощь в том же плей-офф. Главное — грамотно анализировать все свои игры: и проигранные, и победные», — цитируют «Известия» Окулова.
В декабре ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на нападающего Коула Кэсселса. 30-летний форвард провел 24 матча за омский клуб и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -