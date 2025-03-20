Окулов — о новом контракте с «Авангардом»: «В какой-то момент я просто не видел смысла ждать конца сезона»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов объяснил, почему подписал новый контракт, не дожидаясь окончания сезона и выхода на рынок свободных агентов.

«В какой-то момент я просто не видел смысла ждать конца сезона. Я перешел в «Авангард» в конце декабря, месяц подождал, когда адаптируюсь к Омску и моя семья переедет. Когда поступило предложение от «Авангарда» о новом контракте, я уже увидел, как работает структура клуба, какая у него арена, какие болельщики, как мне тренерский штаб доверяет. В итоге не увидел каких-либо препятствий, чтобы тянуть до лета и не продлевать контракт с командой уже по ходу сезона», — цитируют «Известия» Окулова.

В декабре ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на нападающего Коула Кэсселса. 30-летний форвард провел 24 матча за омский клуб и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».