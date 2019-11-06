Константин Окулов: «Интерес из НХЛ? Не думаю о лишнем»

Нападающий ЦСКА и сборной России Константин Окулов обсудил с корреспондентом «СЭ» старт армейцев в регулярке, интерес клубов НХЛ и новый сезон национальной команды.

— Как ощущения от вызова в сборную?

— Это приятный, позитивный момент. Я получаю удовольствие от нахождения здесь. Очень круто помочь сборной.

— Чувствуется повышенное внимание к вашей персоне от клубов НХЛ?

— Все спокойно, если честно. Я занимаюсь своим делом, играю в хоккей. Не думаю о лишнем — только о ЦСКА.

— У всех случаются спады. ЦСКА не так хорош, как в начале чемпионата. Невозможно все время побеждать?

— Сейчас и у меня, и у команды не самый лучший период. Последние игры мы играли совсем не на том уровне, на котором должны играть. Возможно, это необходимо для того, чтоб мы взбодрились. Лучше пройти через это сейчас, чем в конце сезона, в плей-офф. Мы все люди, все ошибаемся. Это должно нам помочь и подтолкнуть вперед.

— Никитин не угрожает отправить кого-то в «Звезду», чтобы дополнительно мотивировать?

— Ничего такого. Все происходит в нормальном ключе: он ведет с нами диалог по-взрослому. Нас никто не запугивает, мы пытаемся выйти из этой ситуации вместе.

— Получается, сейчас для вас сборная — глоток свежего воздуха?

— Конечно. Это новые эмоции, позитив. Думаю, здесь я смогу исправить и лично свои какие-то моменты. Надеюсь, я помогу этой команде и принесу этот же позитив в ЦСКА. (Евгений Белоусов)