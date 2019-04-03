Константин Окулов: "Игроки ЦСКА не говорили, что будет 4-0 в серии"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-2.

- Мы не говорили, что будет 4-0 в серии, знали, что соперник сильный. Дома он сыграл хорошо. Счет 2-2, все впереди.

– Вы пропустили третий матч. После пропуска полегче, сил прибавилось?

– Да лучше постоянно играть, но что было - то было. Значит надо лучше играть и добавлять во всех аспектах.

– Вы здорово провели серии с "Витязем" и "Динамо". Почему со СКА не удается очки набирать?

– Ну, не проходит то, что проходило до этого. Значит надо работать, находить лазейки в другом месте. Плохо, что не набираю очки, но главное – результат команды.

– Что делать с Прохоркиным, который забивает второй матч подряд?

– Да не только один Прохоркин играет, а вся команда. Индивидуально против Прохоркина мы не собираемся играть, мы играем против команды СКА.

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