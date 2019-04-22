Константин Окулов: "ЦСКА заслужил победу как никто другой"

Форвард ЦСКА Константин Окулов - о победе команды в Кубке Гагарина. В финале армейцы обыграли "Авангард" (4-0).

– В плей-офф без разницы, доминировал ты в "регулярке" или нет, – цитируют Окулова "Известия". – Все очень серьезно настраиваются друг на друга. Поэтому все четыре раунда были тяжелые – потратили много сил и эмоций. Думаю, ЦСКА заслужил этот успех как никто другой.

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