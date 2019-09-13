Константин Окулов: «Чемпионского похмелья у нас нет»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от победы над СКА (3:0) в Санкт-Петербурге.

— Очень сложная победа. Мы давно не выигрывали в Питере. У СКА было много моментов, Сорокин нас подтащил. У них новый тренер, поменяли что-то в тактике, все по новой.

Чемпионского похмелья у нас нет, в раздевалке все понимают, что все осталось в прошлом, сейчас уже новый день.

Мне понравилось играть на канадской площадке. Если ты кого-то обыграл, то сразу оказываешься на опасной позиции. (Игорь Еронко)

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