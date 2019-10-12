Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев оценил игру команды в матче с «Трактором» (3:2 Б).

— Все начиналось удачно, если бы мы закончили со счетом 2:0 второй период, было бы полегче, — цитирует Глазачева официальный сайт КХЛ. — Но «Трактор» играет дома с сумасшедшей поддержкой трибун и смог отыграться. Слава богу, что получилось выиграть по буллитам. В том, что мы позволили противнику сравнять счет с 2:0, как и в Магнитогорске, нет ничего страшного. В хоккее все бывает, для нас это не тенденция. Две победы на Урале — хороший результат, но мы какие-то Робин Гуды. Себе очки берем, и другим даем заработать. Все рядом в турнирной таблице, поэтому не хотелось бы давать баллы сопернику.

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