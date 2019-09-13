Константин Глазачев: «Договорились, что не можем две игры проигрывать»

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал победу в матче над «Барысом» (3:0), в котором он сделал дубль.

— Что изменилось после прошлой игры? Мне кажется, мы чуть-чуть передохнули. На вторую игру с «Тракторам» у нас не хватило эмоций, — цитирует Глазачева официальный сайт «Адмирала». — Чуть-чуть отдохнули, набрались сил, договорились, что не можем две игры проигрывать. Болельщиков хотели порадовать, родных и близких.

В сегодняшнем матче вратари отлично действовали, а нападающие — как-то не очень (смеется). Над реализацией надо работать постоянно, потому что, забивая один гол, как было в матче с «Трактором», мы не выиграем игру. Надо быть более нацеленными на ворота. Забивать как минимум три.

Отдельное спасибо Юсси — он красавец. Сегодня подтащил нас, сыграл на ноль.

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