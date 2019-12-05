Констанин Окулов: «Меня заслуженно не вызвали в сборную»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал свой невызов в сборную России на Кубок Первого канала.

— Да, конечно, немного обидно, но, считаю, меня заслуженно не вызвали в сборную, потому что в последних матчах я не показываю своего лучшего хоккея, — цитирует форварда News.ru. — Хотя в каждой игре пытаюсь это сделать. Значит, нужно будет во время паузы в чемпионате КХЛ отдохнуть, привести свою голову в порядок, подумать над своей игрой и затем постараться выйти на новый уровень. Только своей личной работой можно снова заслужить вызов в сборную. А сейчас реально другие парни по игре выглядят намного сильнее меня и заслуженно вызваны в сборную.

— Но за сборной на втором этапе Евротура будете пристально следить?

— Естественно, могу только пожелать ребятам удачи. Тем более что за нашу сборную переживает вся страна. Играть за национальную команду — большая честь и повод для гордости, поэтому желаю парням только побед на этом турнире.