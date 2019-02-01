Коновалов, Сведберг и Гусев - лучшие игроки января в КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов января на своем официальном сайте.

Лучшим вратарем месяца стал голкипер "Локомотива" Илья Коновалов. В девяти сыгранных матчах он одержал восемь побед. В пяти встречах он отыграл на ноль, а всего в сезоне он 10 раз оставлял свои ворота "сухими". По этому показателю 20-летний голкипер лидирует среди всех вратарей КХЛ. Коновалов отразил 97,02% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 0,83 шайбы за игру.

Лучшим защитником был признан Виктор Сведберг из "Барыса", в 12 матчах одержавший вместе с командой семь побед и набравший в них 5 (1+4) очков при показателе полезности (+8). Шведский защитник казахстанского клуба нанёс 31 бросок по воротам, а также провел 6 силовых приёмов и заблокировал 12 бросков.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в 12 матчах одержавший вместе с командой 11 побед и набравший в них 19 (2+17) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности (+13). Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки в 10 встречах, в семи из них - два и более очков и на данный момент возглавляет списки бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата.

Лучшим новичком стал Мартиньш Дзиеркалс из рижского "Динамо". В 12 матчах он набрал 6 (3+3) очков. 21-летний нападающий латвийского клуба нанёс 14 бросков по воротам, провёл пять силовых приёмов, заблокировал пять бросков и в среднем проводил на льду 13 минут 59 секунд.