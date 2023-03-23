Коньков заявил, что «Торпедо» является главным открытием сезона КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков подвел итоги сезона для «Торпедо», а также прокомментировал поражение нижегородцев от СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина (0-4).
«Команда из Нижнего Новгорода, безусловно, своей игрой обратила внимание всех специалистов и является главным открытием сезона. Самое главное, что мне понравилось в игре «Торпедо», помимо их результата — это те качественные действия, которые мы увидели: как ребята контролируют шайбу, играют в пас, не отбрасываются. Это не значит, что они играют в советский хоккей или какой-то еще. Это динамичная, агрессивная игра, активные действия и в защите, и в нападении. Защитники действуют очень активно, подключаются к атакам, играют в обе стороны. Нападающие также оказывают максимальное давление на всех участках поля. И те команды, которые чуть не успевали в движении, в этом плане проигрывали «Торпедо». Пожелаю руководству «Торпедо» максимально сохранить состав и приобрести новые кадры для того, чтобы в следующем году мы увидели еще более зрелую, яркую, интересную, победную игру «Торпедо». На становление команды всегда интересно смотреть», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.
Нижегородский клуб занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счетом 4:2, а во втором раунде в четырех матчах уступило СКА. Руководство клуба уже сообщило, что сохранит весь тренерский штаб команды, включая главного тренера Игоря Ларионова, на следующий сезон.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -