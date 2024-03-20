Коньков считает, что решение об увольнении Кравца из «Авангарда» было принято на эмоциях

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отреагировал на отставку главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.

«Неожиданная новость! Я считаю, что это решение было принято на эмоциях. Судя по всему, руководство «Авангарда» потеряло надежду, что именно Михаил Кравец сможет эту серию вытащить и принести какую-то пользу команде. Но опять же если это так, то вряд ли Сергей Звягин сейчас сможет что-то изменить или предложить что-то такое особенное, что позволит вытащить эту серию с 0-2. Понятно, что результат никого не устраивал. Я считаю, что именно по ходу серии можно было внести еще какие-то коррективы, но пойти за замену главного тренера, по моему мнению — это очень радикальное решение», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» назначен Сергей Звягин.