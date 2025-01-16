Коньков считает, что пока преждевременно говорить о том, кто попадет в плей-офф
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, какой исход может быть у борьбы за плей-офф на «Востоке».
«У нас в регулярном чемпионате осталось больше двадцати игр. Любая команда может наверстать упущенное. Поэтому пока преждевременно говорить о том, кто попадет в плей-офф. Понятно, что задача журналистов — подкреплять ажиотаж в этой битве за восьмерку. Но на Востоке «Адмирал» недалеко убежал. И «Авангард» не так далеко. Ситуация может поменяться очень сильно.
Понятно, что «Амур» и «Барыс» выбыли из гонки. Но я думаю, что «Авангард», «Адмирал», «Лада», «Нефтехимик» и «Сибирь» могут как подняться наверх, так и опуститься вниз в случае неудач. Омичей это касается в меньшей степени, поскольку команда за последние два месяца набрала ход. А вот все остальные поборются между собой. Должна быть максимальная мобилизация», — сказал Коньков «РБ Спорт».
В Восточной конференции «Адмирал», «Сибирь», «Лада» и «Нефтехимик» занимают с седьмого по десятое места. Хоккеисты из Владивостока после 44 матчей набрали 45 очков. На восьмой позиции идет «Сибирь» с 43 баллами. «Лада», занимающая девятое место, отстает от зоны плей-офф на одно очко, а «Нефтехимик», идущий следом, — на три.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -