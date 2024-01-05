Коньков: «Минское «Динамо» удержит свое место в плей-офф»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что минское «Динамо» останется в восьмерке Западной конференции.

«Я думаю, что минское «Динамо» удержит свое место в плей-офф. Оно на шесть очков опережает «Витязь», а у подмосковных хоккеистов на два матча больше. Надо сказать, что «Динамо» сражается с каждым соперником. Не у всех получается выиграть, но в каждой игре команда идет за победой. Команда по чемпионату достаточно уверенно проходит. Сначала были неудачные матчи, но у «Динамо» собрана достаточно боеспособная команда. Ребята в ней выступали за сборную, а у молодежи уже есть солидный опыт. Есть большая вероятность того, что «зубры» удержатся на восьмой позиции. Более того, думаю, что они будут бороться и за седьмую строчку. У них есть две игры в запасе перед «Северсталью». Поэтому команда будет делать все для того, чтобы подняться выше в турнирной таблице», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

«Витязь» и «Куньнуль» на данный момент набрали по 36 очков. У идущего восьмым в Западной конференции минского «Динамо» — 42 очка.