Коньков считает, что матч «Торпедо» — «Северсталь» не будет бескомпромиссным
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Северсталью».
«В первую очередь я жду игры на встречных курсах. Козырев и Ларионов в прошлом году работали в одной команде, поэтому они знают друг друга как никто другой. Наставнику «Северстали» будет интересно доказать, что он подготовил свою команду, и что она может обыгрывать «Торпедо». Нижегородцы сейчас очень сильны. Они претендуют на лидерство в лиге. «Северсталь» же — молодая и амбициозная команда, которая сегодня захочет удачно сыграть и победить. Кстати, я бы не стал говорить, что здесь игра будет бескомпромиссной, с направленностью только на атаку. Допускаю, что в этом матче будет заброшено меньше пяти шайб, а одна из команд одержит победу с разницей в один гол. Без обороны выигрывать невозможно, поэтому я ей тоже нужно будет уделить внимание. В Нижнем Новгороде соперникам «Торпедо» традиционно сложно играть, потому что болельщики создают потрясающую арену на стадионе. Они будут гнать команду вперед», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
«Торпедо» с 25 очками после 18 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) идет девятой на «Западе» после 16 игр.
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|9
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|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
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|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
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|Витязь
|19
|4
|15
|10
|16.10
|18:00
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Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.10
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|16.10
|19:30
|
СКА – Адмирал
|- : -
|16.10
|19:30
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ЦСКА – Куньлунь РС
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Динамо М – Сибирь
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|16.10
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Сочи – Спартак
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