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Сегодня, 16:33

Коньков рассказал, что «Куньлунь» дает бой любому сопернику

Камила Абдурахманова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил текущее выступление «Куньлунь Ред Стар».

«Я вижу, что «Куньлунь» дает бой любому сопернику и набирает очки. Она набрала ход и обыграла своих конкурентов наряду с ЦСКА и «Спартаком». Это круто. Не надо недооценивать команду Михаила Кравеца. Если она почувствовала вкус побед, то с ней нужно быть очень внимательным. Календарь у всех примерно одинаковым, нужно держать ухо востро и фокусироваться на своей игре, а не на том, что делают соперники. Все команды, которые борются за плей-офф, стараются на этом сосредоточиться», — сказал Коньков «РБ Спорт».

На данный момент «Куньлунь» находится на 9-м месте в Западной конференции. Команда Михаила Кравеца заработала 44 очка после 45 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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16.01 12:00
Амур – Ак Барс
 5 : 4
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 4 : 2
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 - : -
16.01 19:30
СКА – Северсталь
 - : -
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