Коньков рассказал, чем вызваны проблемы нападающего СКА Кузнецова с дисциплиной

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, с чем связаны проблемы с дисциплиной нападающего СКА Евгения Кузнецова.

— Как вы оцениваете первые матчи нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы?

— Я видел только игру против московского «Динамо» и могу сказать, что Евгений, несмотря ни на что, держит свой высочайший уровень, играя очень полезно для команды. Но в его действиях по-прежнему присутствуют проблемы с дисциплиной и необязательные удаления.

— Это связано с тем, что он недооценил уровень лиги, о чем мы с вами говорили ранее?

— Никакой недооценки уровня КХЛ у Кузнецова уже нет. Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии и внутреннего состояния. Если этому незаурядному мастеру удастся избавиться от «тараканов» в своей голове, это будет огромным плюсом для него самого, СКА и всей лиги, — приводит слова Конькова «Спорт День за Днем».

В регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов набрал 35 (12+23) очков в 37 играх.