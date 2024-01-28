Коньков — о 9 подряд поражениях «Амура»: «У команды должен быть характер, так сваливаться недопустимо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил результаты «Амура» в последних матчах.

Хабаровчане потерпели 9 подряд поражений в КХЛ. С 53 очками «Амур» занимает десятое место в Восточной конференции.

«Надо смотреть за матчами «Амура», что именно у них не получается. Надо понять, почему команда с хорошими шансами на попадание в плей-офф, выключается из борьбы. Если ты рассчитываешь на попадание в плей-офф, но у тебя девять поражений подряд во второй половине регулярного чемпионата, сделать это практически невозможно. Нужно разбираться в том, что происходит в коллективе. Какой-то характер должен быть у команды. Так сваливаться недопустимо», — цитирует Конькова «РБ Спорт».