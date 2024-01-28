Коньков — о 9 подряд поражениях «Амура»: «У команды должен быть характер, так сваливаться недопустимо»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил результаты «Амура» в последних матчах.
Хабаровчане потерпели 9 подряд поражений в КХЛ. С 53 очками «Амур» занимает десятое место в Восточной конференции.
«Надо смотреть за матчами «Амура», что именно у них не получается. Надо понять, почему команда с хорошими шансами на попадание в плей-офф, выключается из борьбы. Если ты рассчитываешь на попадание в плей-офф, но у тебя девять поражений подряд во второй половине регулярного чемпионата, сделать это практически невозможно. Нужно разбираться в том, что происходит в коллективе. Какой-то характер должен быть у команды. Так сваливаться недопустимо», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|58
|38
|20
|82
|2
|Авангард
|56
|38
|18
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Трактор
|57
|32
|25
|70
|5
|Лада
|58
|29
|29
|70
|6
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|7
|Ак Барс
|56
|33
|23
|68
|8
|Нефтехимик
|58
|23
|35
|57
|9
|Сибирь
|57
|22
|35
|53
|10
|Амур
|56
|21
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|56
|19
|37
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|56
|26
|30
|57
|9
|Сочи
|57
|18
|39
|43
|10
|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
Результаты / календарь
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20.01
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22.01
23.01
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28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|4 : 5
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|1 : 3
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|2 : 6
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 2
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|4 : 1
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