Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:27

Коньков: «Витязю», вне зависимости от тренера, будет крайне тяжело выступать в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты «Витязя» в этом сезоне.

«Изначально из команды ушли лидеры. Надо сказать, что «Витязю», вне зависимости от тренера, будет крайне тяжело выступать. Команде нужно, прежде всего, сконцентрироваться на оборонительных действиях. В защите есть проблемы, бело-красные очень много пропускают. Это основной вопрос, который нужно решить. Если они начнут играть системно и надежно в обороне, тогда они смогут рассчитывать на какие-то победы. Наладится оборона — будет больше моментов в нападении. Пока что «Витязь» забивает немного и пропускает в два раза больше. Надо смотреть, в каком функциональном состоянии находится команда. Нужно на каждодневных разборах максимально подробно доносить до ребят информацию, чтобы они выполняли то, что от них требуют», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

«Витязь» после прихода на пост главного тренера Дмитрия Рябыкина потерпел третье поражение подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-problemy-v-oborone-osnovnoj-vopros-dlya-vityazya/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
0
Читайте также
Соболев — о съемках с дельфинами для ролика сборной: «Почувствовал себя на одной волне с ними, они ныряют, как я»
Винер рассказала, что российские гимнастки будут готовить конкуренток из дружественных стран
Небензя указал на ответственность США за обострение ситуации на Ближнем Востоке
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Коньков поделился мнением о нынешних результатах московского «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 12 7 27
2 Ак Барс 17 12 5 25
3 Автомобилист 18 11 7 24
4 Сал. Юлаев 17 10 7 20
5 Лада 18 8 10 20
6 Авангард 16 9 7 20
7 Трактор 19 9 10 20
8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 16 6 10 16
10 Барыс 18 5 13 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 16 4 12 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 29
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Сочи 17 11 6 23
5 Динамо М 18 11 7 23
6 СКА 17 9 8 18
7 Динамо Мн 16 8 8 18
8 ЦСКА 17 8 9 17
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 20 6 14 13
11 Витязь 18 4 14 9
Результаты / календарь
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
14.10 10:00
Амур – Ак Барс
 - : -
14.10 13:00
Торпедо – Спартак
 - : -
14.10 16:00
Куньлунь РС – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Лада – Адмирал
 - : -
14.10 17:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости