Коньков: «Витязю», вне зависимости от тренера, будет крайне тяжело выступать в этом сезоне»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты «Витязя» в этом сезоне.

«Изначально из команды ушли лидеры. Надо сказать, что «Витязю», вне зависимости от тренера, будет крайне тяжело выступать. Команде нужно, прежде всего, сконцентрироваться на оборонительных действиях. В защите есть проблемы, бело-красные очень много пропускают. Это основной вопрос, который нужно решить. Если они начнут играть системно и надежно в обороне, тогда они смогут рассчитывать на какие-то победы. Наладится оборона — будет больше моментов в нападении. Пока что «Витязь» забивает немного и пропускает в два раза больше. Надо смотреть, в каком функциональном состоянии находится команда. Нужно на каждодневных разборах максимально подробно доносить до ребят информацию, чтобы они выполняли то, что от них требуют», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

«Витязь» после прихода на пост главного тренера Дмитрия Рябыкина потерпел третье поражение подряд.