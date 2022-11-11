Коньков — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Считаю, что серия поражений у красно-белых продлится»
Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».
«У «Спартака» в десяти последних матчах восемь поражений. Ситуация достаточно печальная, потому что команда в последнее время забивает очень мало — всего по одному-два гола. Реализация моментов оставляет желать лучшего. ЦСКА же проиграл в двух последних матчах. Армейцы максимально хотят вернуться на путь побед, и приложат к этому все усилия. Думаю, что сегодня «Спартаку» будет очень сложно играть против ЦСКА, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Смена тренера всегда придает команде новый импульс, но красно-белым нужно что-то менять внутри команды. В сегодняшнем матче я отдаю предпочтение ЦСКА. Очень тяжело будет «Спартаку» перестроиться. Команда попадет под голодного зверя на его домашней арене. Поэтому я считаю, что серия поражений у красно-белых продлится».
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 27 очками.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 11 ноября, начало — 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -