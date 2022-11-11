Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 ноября, 16:13

Коньков — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Считаю, что серия поражений у красно-белых продлится»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

«У «Спартака» в десяти последних матчах восемь поражений. Ситуация достаточно печальная, потому что команда в последнее время забивает очень мало — всего по одному-два гола. Реализация моментов оставляет желать лучшего. ЦСКА же проиграл в двух последних матчах. Армейцы максимально хотят вернуться на путь побед, и приложат к этому все усилия. Думаю, что сегодня «Спартаку» будет очень сложно играть против ЦСКА, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Смена тренера всегда придает команде новый импульс, но красно-белым нужно что-то менять внутри команды. В сегодняшнем матче я отдаю предпочтение ЦСКА. Очень тяжело будет «Спартаку» перестроиться. Команда попадет под голодного зверя на его домашней арене. Поэтому я считаю, что серия поражений у красно-белых продлится».

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 27 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 11 ноября, начало — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-spartak-popadet-pod-golodnogo-zverya-na-ego-domashnej-arene-komande-budet-ochen-slozhno/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» взял в аренду молодого голкипера «Трактора»

Проскуряков — о возвращении в «Трактор»: «Расценил его как один из последних шансов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости