Коньков — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Считаю, что серия поражений у красно-белых продлится»

Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

«У «Спартака» в десяти последних матчах восемь поражений. Ситуация достаточно печальная, потому что команда в последнее время забивает очень мало — всего по одному-два гола. Реализация моментов оставляет желать лучшего. ЦСКА же проиграл в двух последних матчах. Армейцы максимально хотят вернуться на путь побед, и приложат к этому все усилия. Думаю, что сегодня «Спартаку» будет очень сложно играть против ЦСКА, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Смена тренера всегда придает команде новый импульс, но красно-белым нужно что-то менять внутри команды. В сегодняшнем матче я отдаю предпочтение ЦСКА. Очень тяжело будет «Спартаку» перестроиться. Команда попадет под голодного зверя на его домашней арене. Поэтому я считаю, что серия поражений у красно-белых продлится».

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 27 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 11 ноября, начало — 19.30 по московскому времени.