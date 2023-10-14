Коньков поделился мнением о нынешних результатах московского «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением о нынешних результатах своей бывшей команды.

«У любой команды может возникнуть такая ситуация. Я бы не стал привязывать ее к октябрю-месяцу или к Кудашову. У кого-то и в сентябре бывают трудности. Надо смотреть, какие проблемы возникают у команды, как ребята выполняют игровое задание. Естественно, на «Динамо» настраиваются очень серьезно. Команда показывает высокий класс и хорошую игру, соперники настраиваются на нее особым образом. Они хотят ее победить. У «Динамо» системная и рабочая команда, но что-то пошло не так с ее большинством. Бывают такие моменты, в сезоне такое случается», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

«Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.