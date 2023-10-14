Коньков поделился мнением о нынешних результатах московского «Динамо»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением о нынешних результатах своей бывшей команды.
«У любой команды может возникнуть такая ситуация. Я бы не стал привязывать ее к октябрю-месяцу или к Кудашову. У кого-то и в сентябре бывают трудности. Надо смотреть, какие проблемы возникают у команды, как ребята выполняют игровое задание. Естественно, на «Динамо» настраиваются очень серьезно. Команда показывает высокий класс и хорошую игру, соперники настраиваются на нее особым образом. Они хотят ее победить. У «Динамо» системная и рабочая команда, но что-то пошло не так с ее большинством. Бывают такие моменты, в сезоне такое случается», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.
«Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|12
|7
|27
|2
|Ак Барс
|17
|12
|5
|25
|3
|Автомобилист
|18
|11
|7
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|10
|7
|20
|5
|Лада
|18
|8
|10
|20
|6
|Авангард
|16
|9
|7
|20
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|16
|6
|10
|16
|10
|Барыс
|18
|5
|13
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|16
|4
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|29
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Сочи
|17
|11
|6
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|СКА
|17
|9
|8
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|8
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -