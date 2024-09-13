Коньков: «У «Локомотива» в этом сезоне супермотивация»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от старта ярославского «Локомотива» в новом сезоне.

«У «Локомотива» всегда получается выглядеть солидно и монолитно на старте. Ничего удивительного в этом нет. Команда преследует серьезные цели в последние годы. Учитывая поражение в прошлогоднем финале, у них в этом сезоне супермотивация», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

После четырех матчей «Локомотив» набрал 8 очков и расположился на первом месте Западной конференции. В минувшем сезоне ярославцы проиграли в финале Кубка Гагарина «Металлургу» со счетом 0-4.