Коньков назвал причины хорошей игры «Сибири» на старте сезона КХЛ

Бывший нападающий «Сибири» Сергей Коньков прокомментировал результаты команды в этом сезоне КХЛ.

«Мне кажется, в «Сибири» отличная атмосфера в коллективе. Прекрасную игру показывает лидер команды Сергей Широков. Мне кажется, что он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт. И он позволяет ребятам показывать свой лучший хоккей. Ну и не надо забывать, что в Новосибирске, с такими болельщиками, очень сложно играть любой команде», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

После 10 матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Сибирь» набрала 12 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции.