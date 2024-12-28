Коньков: «Для «Динамо» Бурмистров — прекрасный вариант увеличить скамейку»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал переход нападающего Александра Бурмистрова в московское «Динамо».

«Александру будет сложно стать одним из лидеров в «Динамо». Ему сейчас нужно получить игровую практику и набрать кондиции. А для «Динамо» подписание Бурмистрова — это прекрасный вариант увеличить скамейку, чтобы у команды были дополнительные опции. Александр может показывать очень хороший хоккей», — сказал Коньков «РБ Спорт».

Бурмистров начинал сезон без команды. До этого 33-летний форвард выступал за «Спартак». В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной России.