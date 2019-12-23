Конфуз в Швейцарии. На матче КХЛ включили не тот российский гимн
21:40
В Давосе проходит вынесенный матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия.
Однако во время нее случилась накладка: организаторы матча вместо актуального гимна России поставили старый вариант. Они сразу же принесли извинения по громкой связи, попытались сыграть гимн снова, но вновь поставили не ту запись. (Игорь Еронко)
Старый российский гимн освистали pic.twitter.com/meLIgb5UGv— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019
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