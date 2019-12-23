КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Конфуз в Швейцарии. На матче КХЛ включили не тот российский гимн

21:40
Instagram «Салавата Юлаева».
Instagram «Салавата Юлаева».
Теги:

В Давосе проходит вынесенный матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия.

Однако во время нее случилась накладка: организаторы матча вместо актуального гимна России поставили старый вариант. Они сразу же принесли извинения по громкой связи, попытались сыграть гимн снова, но вновь поставили не ту запись. (Игорь Еронко)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир