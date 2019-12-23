Конфуз в Швейцарии. На матче КХЛ включили не тот российский гимн

В Давосе проходит вынесенный матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия.

Однако во время нее случилась накладка: организаторы матча вместо актуального гимна России поставили старый вариант. Они сразу же принесли извинения по громкой связи, попытались сыграть гимн снова, но вновь поставили не ту запись. (Игорь Еронко)