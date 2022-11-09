«Он, наверное, сумасшедший». Что сказали Третьяк и Фетисов друг о друге

Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обменялись высказываниями после слов Третьяка о работе Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

В интервью ТАСС Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с теми, которые в свое время применяли Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

«У него очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы. Да, он общался со многими лучшими нашими тренерами, которые были в сборной, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, закончил институт, получил диплом тренера. У него есть желание, он принял такое решение, он горит каждый раз на игре. А в Советском Союзе так и было, когда и Тихонов, и Тарасов замыкали все на себе: в НХЛ команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было все совершенно по-другому. Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он выигрывает, выяснял, есть ли вопросы. Ему никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и выигрывал. Получается, что Ротенберг пошел по советскому пути», — сказал Третьяк.

Фетисов посчитал, что Третьяку не стоило приходить к таким сравнениям.

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чем вообще можно говорить. Восемь олимпиад, восемь чемпионатов мира, кубки — об этом мы говорим, что бы хотя бы сравниться по показателям. Сможет — хорошо, пусть старается. Не знаю, как можно сравнивать людей с совершенно разными компетенциями», — заявил РБК Фетисов.

Позднее Третьяк ответил на то, что Фетисов назвал его сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым.

«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного. К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия», — сказал Третьяк «СЭ».

Третьяк и Фетисов вместе играли в ЦСКА и с 1974 по 1984 год, а в сборной СССР — с 1975 по 1984 год. Третьяк является 10-кратным чемпионом мира, а Фетисов — 7-кратным чемпионом мира. Также Фетисов дважды выигрывал Кубок Стэнли как хоккеист и один раз — как тренер.

В 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) Фетисов был главным тренером сборной России, а Третьяк входил в его тренеркий штаб. На той Олимпиаде российская команда стала бронзовым призером.

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В нынешнем сезоне клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 51 очком, команда потерпела лишь 3 поражения в 28 играх.

Анатолий Тарасов 9 лет подряд (с 1963 по 1971 год) выигрывал чемпионат мира со сборной СССР. Также он трижды становился победителем Олимпийских игр (1964, 1968, 1972) с национальной командой и 18 раз выигрывал чемпионат СССР с ЦСКА.

Виктор Тихонов дважды выигрывал Олимпиаду со сборной СССР (1984, 1988) и один раз — с командой СНГ (1992). Также он 8 раз становился чемпионом мира в качестве главного тренера команды Советского Союза. Кроме этого, в период с 1978 по 1989 год Тихонов выигрывал чемпионат СССР как главный тренер ЦСКА.